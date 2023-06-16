Застройщик хочет реконструировать историческую достопримечательность на Рейтарской и открыть там бизнес-центр

Компания «НЕСТ» планирует провести реконструкцию здания Киевской земской управы по улице Рейтарской. 37 и открыть в ней современный бизнес-центр REITER HALL.

Застройщик обещает сохранить архитектурный стиль и аутентичный вид сооружения, ведь оно имеет охранный статус, пишет «Наш Киев».

Открыть бизнес-центр планируют в 2025 году. До этого компания планирует отреставрировать здание Киевской земской управы.

В «НЕСТ» отмечают, что у них есть все разрешительные документы, необходимые для начала восстановительных работ. Разрешения к началу реставрационных работ предоставили Институт археологии НАН Украины, Министерство культуры, молодежи и спорта и Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации.

В то же время по факту умышленного разрушения и повреждения объектов культурного наследия против «НЕСТ» возбуждено уголовное производство. В мае 2023 года компания под видом реставрации начала сносить «дворовые здания» памятники на Рейтарской, 37. Благодаря активистам демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел существенно повредить историческое здание , в том числе старинный флигель.

Фото: визуализации «НЕСТ»