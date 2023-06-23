Помещение Карпенко-Карого в Киеве вернули в государственную собственность

Прокуратура вернула в государственную собственность помещение университета им. Карпенко-Карого.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор аренды помещения учебного корпуса университета, который использовался не для образовательных целей.

Как выяснилось, Региональное отделение Фонда Госимущества Украины в Киеве передало помещение университета площадью 145,8 кв.м. и стоимостью 3,4 млн грн в аренду обществу, деятельность которого не связана с образовательным процессом.

"Реагируя на нарушение, прокурор обратился в суд с иском о признании недействительным договора аренды и о возврате имущества. Суд удовлетворил иск в полном объеме", – говорится в сообщении.

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Фото: Киевская городская прокуратура