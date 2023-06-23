Помещение Карпенко-Карого в Киеве вернули в государственную собственность

1312
Анна Григораш
share share

Прокуратура вернула в государственную собственность помещение университета им. Карпенко-Карого.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор аренды помещения учебного корпуса университета, который использовался не для образовательных целей.

Как выяснилось, Региональное отделение Фонда Госимущества Украины в Киеве передало помещение университета площадью 145,8 кв.м. и стоимостью 3,4 млн грн в аренду обществу, деятельность которого не связана с образовательным процессом.

"Реагируя на нарушение, прокурор обратился в суд с иском о признании недействительным договора аренды и о возврате имущества. Суд удовлетворил иск в полном объеме", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Минкульт внес «дом с насекомыми» Марии Станиславской в Киеве в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Фото: Киевская городская прокуратура

Опубликовано: 23 июня 2023
share share
На Закарпатье открыли модульные домики для переселенцев из Мариуполя и Херсона На Закарпатье открыли модульные домики для переселенцев из Мариуполя и Херсона В Украине заработал Единый реестр оружия В Украине заработал Единый реестр оружия На Киевщине появятся первые "умные" электросети Smart Grid На Киевщине появятся первые "умные" электросети Smart Grid Отдохнуть в тишине: 7 глэмпингов недалеко от Киева Отдохнуть в тишине: 7 глэмпингов недалеко от Киева Розовая Cava, рыба на гриле и театр-музей Сальвадора Дали. Розовая Cava, рыба на гриле и театр-музей Сальвадора Дали. Как вести себя в случае радиационной опасности: советы от Минздрава Как вести себя в случае радиационной опасности: советы от Минздрава Во Львовской области демонтировали 10 советских памятников Во Львовской области демонтировали 10 советских памятников Бургеры, пицца и блюда на гриле: на Троещине открыли ресто-паб «Сытый Олень» Бургеры, пицца и блюда на гриле: на Троещине открыли ресто-паб «Сытый Олень»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.