«Дом с насекомыми», который начали сносить, внесли в реестр памятников

Минкульт внес «дом с насекомыми» Марии Станиславской в Киеве в Госреестр недвижимых достопримечательностей Украины.

Дом по улице Владимирской, 93, который уже второй месяц разбирает застройщик , внесли в Госреестр в категории "памятник архитектуры местного значения" приказом МКИП от 16 июня 2023 года.

Также Минкульт поручил Киевской городской военной администрации проинформировать владельца дома о занесении памятника в Государственный реестр, а также в течение 2023 обеспечить приведение учетной документации на памятник в соответствие.

"КМВА должен обеспечить разработку и утверждение научно-проектной документации по определению границ и режимов использования территории этого памятника, а также технической документации по землеустройству и установлению границ территории памятника культурного наследия", - сообщили в министерстве.

И сторический «Дом с насекомыми» начали сносить в апреле под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика отобрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Демонтаж здания проходил при невмешательстве Нацполиции.

Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда дома, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов, через месяц дом включили в Реестр объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что активисты начали реновацию памятки. Там обустроят общественное пространство.