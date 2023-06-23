В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской

В Киеве демонтировали памятник Зое Космодемьянской, который размещался в сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

До этого активисты уже обливали краской памятник и потребовали снести.

Советскую комсомолку-диверсантку Зою Космодемьянскую в советской пропаганде использовали как олицетворение патриотизма и самопожертвования во время германо-советской войны.

Ранее мы писали, что во Львовской области демонтировали 10 советских памятников.

Фото: Твой город , Ксения Семенова