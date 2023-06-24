На Позняках выкосили экспериментальный участок с разнотравьем: причина

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Валерия Гуржий
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Из-за пожара на Позняках выкосили экспериментальный участок с разнотравьем.

Об этом сообщил директор КП "Киевзеленстрой" Алексей Король "Небоскребу".

«В связи с локальным пожаром участок пришлось выкосить сейчас, чтобы убрать сгоревшую ботву и дать возможность новой траве расти. К сожалению, подобные случаи не единичны.

По его словам, трудно определить, это был поджог или кто-то бросил окурок, учитывая сухую погоду и пожароопасный период, а также то, что некоторые растения уже имели сухие стебли.

Данный участок представляет собой луго-степной биоценоз, где растут ромашки, однолетний мак, лапчатка. На данный момент злаковые травы уже созрели, цветы отцвели и семена высеялись. Согласно Правилам содержания зеленых насаждений, такой травостой следует выкашивать после массового их цветения.

Накануне горожанин Богдан Гдаль сообщил о выкошении травы на экспериментальном участке.

"На Позняках в Киеве полностью выкосили экспериментальный участок с разнотравьем, который пообещали в покое"

Ранее мы писали, что в Киеве в этом году применят европейские практики защиты биоразнообразия. Для этого высадят 25 декоративных лугов и откажутся от скашивания травы на экспериментальных участках.

Фото: Дмитрий Лиховой

Опубликовано: 24 июня 2023
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