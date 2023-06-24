На Воздухофлотском проспекте полосы общественного транспорта могут появиться только после расширения дороги

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Валерия Гуржий
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Патрульная полиция Киева отказывает в создании полос общественного транспорта на Воздухофлотском проспекте. Для этого, по их словам, необходимо расширять проезжую часть не менее чем на 3 метра.

Об этом говорится в ответе Центра организации дорожного движения по запросу киевлянина Павла Постоенко.

"Управление патрульной полиции неоднократно отказывало в согласовании указанной схемы и в настоящее время принципиально в ее согласовании без увеличения ширины проезжей части указанной улицы", - говорится в ответе на запрос.

Речь идет об участке дороги от остановки "Стадион" до Севастопольской площади.

Ранее мы писали, что на улице Щусева обустроили выделенную полосу для общественного транспорта.

Фото из открытых источников

Опубликовано: 24 июня 2023
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