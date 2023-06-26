С Дворца культуры КПИ начали сбивать аутентичный облицовочный камень

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Валерия Гуржий
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В парке КПИ работники университета сбивают со Дворца культуры травертин – дорогой натуральный облицовочный камень.

Об этом сообщил замсообщества Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев.

"Что они задумали? Зашить Дворец в "шубу"? Реконструкцию? Или (не дай бог) бережную реставрацию? Но ввиду того, как небрежно они отбили благородную горную породу, ничего хорошего ректорат не задумал", - написал он.

По его словам, необходимо немедленно прекратить демонтаж аутентичной отделки, вернуть травертин на место, и в дальнейшем перед подобными работами консультироваться с общиной и специалистами.

Дворец культуры КПИ – часть архитектурного комплекса Киевского политехнического института, спроектированного выдающимся украинским архитектором Владимиром Лиховодовым. За создание комплекса авторский коллектив во главе с Лиховодовым получил Государственную премию Украины в области архитектуры в 1988 году.

Ранее мы писали, что в подземном переходе у станции метро «Университет» коммунальные работники сбивают аутентичный камень травертин. Они кладут серую гранитную плитку широкого потребления.

Фото: Ann Shevchuk

Опубликовано: 26 июня 2023
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