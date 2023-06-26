Патрульная полиция не поддержала обустройство наземного перехода возле метро "Университет"

Обустройство наземного перехода у станции метро "Университет" не поддержала Патрульная полиция Киева. Вместо перехода предлагается установить пандусы или лифты в подземном переходе.
Об этом говорится в ответе на обращение Павла Постоенко, пишут "Пассажиры Киева".
Речь идет о участке дороги на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улице Пирогова, где есть только подземный переход.
Ранее мы писали, что Патрульная полиция Киева отказывает в создании полос общественного транспорта на Воздухофлотском проспекте. Для этого, по их словам, необходимо расширять проезжую часть не менее чем на 3 метра.
Фото: Unsplash\BBiDDac