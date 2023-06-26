В Киеве открыли тропу для активного отдыха "Труханов трейл"

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Валерия Гуржий
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В Киеве открыли тропу "Труханов трейл" для бега, скандинавской ходьбы и езды на горном велосипеде.

Об этом сообщили в КГГА.

Трейл проходит через озера, дубовые и сосновые леса, песчаные пляжи. Также он включает в себя несколько эффектных фотозон и удобных мест для отдыха.

Отправиться на прогулку по трейлу можно с одной из двух стартовых точек – у Пешеходного или Северного моста.

Протяженность "желтого" маршрута – 11,4 км, "синего" – 8,7 км. Маршрут предполагает наличие общественных туалетов, пунктов медицинской помощи и муниципальной охраны на старте и финише.

Ранее мы писали, что в столичном Голосеевском парке открыли зеленый лабиринт «Путь к безопасности».

Фото: Олександр Возний

Опубликовано: 26 июня 2023
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