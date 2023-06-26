На острове "Муромец" арестовали 10 га земли, вероятно, под спорткомплексом Х-Park

Суд арестовал более 80 незаконно построенных объектов недвижимости на острове "Муромец" в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщили в ДБР.

По данным следствия, одно из столичных сообществ заключило с КГГА инвестиционный договор почти на 150 млн грн для строительства спортивных объектов и сооружений.

"Соглашением было предусмотрено создание на острове Всеукраинского парка памяти борцов за свободу и независимость Украины в Киеве. Предприятие-подрядчик, выполнявшее работы, подконтрольно одному из нынешних советников городского головы, который и способствовал подписанию документов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что компания должна была обустроить парк для проведения спортивно-массовых мероприятий, построить детские площадки и зоны отдыха. Однако, по данным следствия, общество не выполнило условия инвестиционного договора, в частности о сроках строительства и графике финансирования проекта.

Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка под незаконное строительство. По состоянию на март 2023 года работы должны быть выполнены на 100%, но в настоящее время выполнено менее половины.

"В то же время были построены объекты не предусмотренные соглашением. На незаконно захваченных 15 земельных участков площадью более 10 гектаров компания самовольно построила около 80 объектов недвижимости, которые не были предусмотрены проектно-сметной документацией. В частности, вместо оговоренных спортивных площадок общество возвело ресторан и коттеджи", - прибавляется в сообщении.

В ДБР подчеркнули, что департамент экономики и инвестиций КГГА не осуществлял надлежащий контроль за исполнением и соблюдением условий инвестиционного договора.

Уголовное производство начато по статье злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В ДБР не указали название компании, но, вероятно, речь идет о Х-парке, ведь именно он запечатлен на фото ведомства.

Ранее мы писали, что суд по материалам СБУ арестовал скрытые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского стоимостью более 10,5 млрд грн.

Фото: ДБР