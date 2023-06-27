Во Львове обустроили новое общественное пространство на улице Галицкой

Во Львове на улице Галицкой обустроили новое инклюзивное пространство, сообщает “Зручне місто”.

"У нас был просто кусок несуществующей проезжей части дороги, а теперь есть площадь с хорошим покрытием и деревьями, где можно доставить лавочки и отдыхать", - говорится в сообщении.

Пространство с улицы Галицкой до площади Галицкой обустроили под нужды маломобильных людей. Покрытие из колотого камня с неровной поверхностью заменили гранитной плиткой.

Велостойки заменили новыми, более крепкими, ими оградили пространство от парковки на Валовой. Количество стоек выросло с шести до восьми штук.

Оплатил работу частный бизнес, бюджетные средства на это не тратили.

Так выглядела улица до ремонта

Ранее мы писали, что во Львове учат горожан реставрировать историческую стенопись в подъезде.