Во Львове обустроили новое общественное пространство на улице Галицкой

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Мария Иващук
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Во Львове на улице Галицкой обустроили новое инклюзивное пространство, сообщает “Зручне місто”.

"У нас был просто кусок несуществующей проезжей части дороги, а теперь есть площадь с хорошим покрытием и деревьями, где можно доставить лавочки и отдыхать", - говорится в сообщении.

Пространство с улицы Галицкой до площади Галицкой обустроили под нужды маломобильных людей. Покрытие из колотого камня с неровной поверхностью заменили гранитной плиткой.

Велостойки заменили новыми, более крепкими, ими оградили пространство от парковки на Валовой. Количество стоек выросло с шести до восьми штук.

Оплатил работу частный бизнес, бюджетные средства на это не тратили.

Так выглядела улица до ремонта

Ранее мы писали, что во Львове учат горожан реставрировать историческую стенопись в подъезде.

Опубликовано: 27 июня 2023
Львів
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