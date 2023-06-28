Работу украинизируют: В ГСЧС прокомментировали уничтожение мозаики с пожарными на ВДНГ

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Мария Иващук
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В ГСЧС рассказали, почему строители разрушили мозаику с пожарными на ВДНГ в здании №26 (бывший Павильон противопожарной защиты). Панно должны обновить и украинизировать.

Об этом говорится в комментарии ГСЧС под руководством инициативы Ukrainian Modernism.

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«Мы гарантируем отражение работы наших Героев без оружия в современном, символическом и украинизированном панно. После окончания ремонтных работ, обновленная работа, будет символизировать неоценимый труд наших спасателей во время войны и частично отображать предыдущую композицию», – говорится в сообщении.

На сообщение отреагировала депутат Киевсовета Ксения Семенова, которая отметила, что ГСЧС определяет, что является украинским, а что нет.

Генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин также отреагировал на уничтожение мозаики.

“Мы гордились тем, что пожарные (которым с 1991 года принадлежит это здание) его берегут...

Сегодня мы узнали, что строители, которые по заказу ГСЧС производят реконструкцию этого здания, разрушили это панно…”

Мушкин инициировал обсуждение с командой ВДНГ по предотвращению разрушения культурного наследия, являющегося имуществом государственным, коммунальным или частным. Он также просит приобщаться к обсуждению экспертов.

Напомним, что 27 июня стало известно, что в одном из павильонов ВДНГ уничтожили мозаику, которая воспевала героизм пожарных.

Опубликовано: 28 июня 2023
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