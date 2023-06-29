На Глубочицкой планируют построить многоэтажку на оползневом участке

Киевсовет согласовал передачу оползнеопасного земельного участка на Глубочицкой для строительства многоквартирного жилого дома.

Речь идет об участке площадью 0,62 га по ул. Глубочицкой, 29-37, ее арендаторами станут малоизвестная "Фирма "САВ ЛТД" и ее совладелица Галина Фомина, пишет КиевВлада.

Кроме многоэтажки, по этому адресу планируют построить "объекты торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

Киевсовет согласовал проект решения 20 июня, проигнорировав заключение юристов горсовета о том, что такой участок нельзя отводить под застройку без утвержденного ДПТ. Земельный участок входит в состав территории Центрального исторического ареала Киева и достопримечательностей местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долин р. Днепра".

При этом значительная часть этой земли имеет сложный рельеф и входит в оползнеопасную территорию, в связи с чем ее использование "разрешается при условии принятия мер по противоэрозионной и противооползневой защите, предусмотренных законодательством Украины".