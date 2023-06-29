На Глубочицкой планируют построить многоэтажку на оползневом участке

986
Анна Григораш
share share

Киевсовет согласовал передачу оползнеопасного земельного участка на Глубочицкой для строительства многоквартирного жилого дома.

Речь идет об участке площадью 0,62 га по ул. Глубочицкой, 29-37, ее арендаторами станут малоизвестная "Фирма "САВ ЛТД" и ее совладелица Галина Фомина, пишет КиевВлада.

Кроме многоэтажки, по этому адресу планируют построить "объекты торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

Киевсовет согласовал проект решения 20 июня, проигнорировав заключение юристов горсовета о том, что такой участок нельзя отводить под застройку без утвержденного ДПТ. Земельный участок входит в состав территории Центрального исторического ареала Киева и достопримечательностей местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долин р. Днепра".

При этом значительная часть этой земли имеет сложный рельеф и входит в оползнеопасную территорию, в связи с чем ее использование "разрешается при условии принятия мер по противоэрозионной и противооползневой защите, предусмотренных законодательством Украины".

Как известно, на Глубочицкой продолжается строительство нескольких многоэтажек, в том числе Mirax, который состоит из 7 высотных домов от 8 до 28 этажей и бизнес-центра.

Опубликовано: 29 июня 2023
share share
Можно ли найти в Киеве настоящую карбонару? Можно ли найти в Киеве настоящую карбонару? В Буче разработали прогулочные маршруты здоровья В Буче разработали прогулочные маршруты здоровья Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде Где безопасно купаться рядом с Киевом: список открытых пляжей Где безопасно купаться рядом с Киевом: список открытых пляжей На Соломенке появилось новое цветочное панно с аистами На Соломенке появилось новое цветочное панно с аистами В Киеве «лежачие полицейские» могут заменить «берлинскими подушками» В Киеве «лежачие полицейские» могут заменить «берлинскими подушками» Между Киевом и Вышгородом запустят Kyiv City Express Между Киевом и Вышгородом запустят Kyiv City Express
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.