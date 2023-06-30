«Площадь Украинских Героев» вместо «Площади Льва Толстого»: в киевском метро начали менять вывески

На указателях и табличках для ориентиров столичного метро стали менять старые названия на новые. В частности, уже появилось новое название станции «Площадь Льва Толстого» — «Площадь Украинских героев».

Фотографии с обновленными вывесками опубликовали пользователи соцсетей.

Напомним, что за переименование станции «Площадь Льва Толстого» на «Площадь Украинских Героев» проголосовали больше всего горожан в приложении «Киев Цифровой».

Также киевляне поддержали и новое название для станции «Дружбы народов». 76% проголосовали за ее переименование в честь исторического названия местности — «Зверинецкая».

Фото из открытых источников