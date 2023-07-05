Киевавтодор планирует обустроить наземный переход до метро «Университет» до конца года

Киевавтодор планирует обустроить наземный переход до метро «Университет» до конца 2023 года. Согласно решению городского совета, дорожники будут дублировать все подземные переходы наземными.

Об этом сообщил гендиректор Киевавтодора Александр Федоренко в интервью изданию «Вечерний Киев».

Напомним, что проект наземного пешеходного перехода в метро «Университет» был согласован на Общественном бюджете еще в 2019 году. Однако его не поддержала полиция: стражи порядка просят сделать правильную разметку и знаки, чтобы согласовать схему организации дорожного движения.

До этого в полиции заявляли, что поступившие от КП «Центр организации дорожного движения» документы проекта потеряли во время обороны Киева.

«Сейчас вопрос прорабатывается со специалистами, Центром организации дорожного движения, полицией. Как только будет согласована схема организации движения, мы приступим к выполнению работ», — сообщил гендиректор Киевавтодора.

В настоящее время дорожники также реконструируют улицу Богдана Хмельницкого. После завершения работ там обустроят семь пешеходных наземных переходов из красно-белой брусчатки: в частности, на повороте на улицу Чикаленко, Терещенковскую и непосредственно на пересечении с Владимирской.

Сегодня на балансе предприятий Киевавтодора находится около 230 подземных пешеходных переходов.

Фото: «Комментарии»