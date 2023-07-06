Архитекторы станций киевского метро утвердили шрифты для новых названий

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Ирина Маймур
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Архитекторы переименованных станций метро «Площадь Льва Толстого» Вадим Жежерин и «Дружбы народов» Николай Алешкин и Анатолий Крушинский утвердили шрифты для новых названий.

Они выбрали предложения дизайнера Богдана Гдаля, который и сообщил об этом на своей фейсбук-странице.

Напомним, что станцию «Площадь Льва Толстого» переименовали в «Площадь Украинских Героев», а «Дружбы народов» — в «Зверинецкую».

«Для «Зверинецкой» авторы совместным решением попросили внести изменения – разместить буквы по всей ширине кирпичной ниши. Что я и учел», – написал Богдан Гдаль.

Как отмечает дизайнер, решение архитекторов – окончательное. Теперь метро должно приступить к реализации проекта. В руководстве подземки сообщили, что предварительно новые надписи могут быть изготовлены и установлены до конца сентября.

Фото: Богдан Гдаль

Опубликовано: 06 июля 2023
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