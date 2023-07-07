Дом на Софийской, где Грушевский объявил Акт Соединения, признали объектом культурного наследия

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Валерия Гуржий
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Жилой дом, который расположен на пересечении улиц на улице Владимирская и Софийская, из которого Грушевский объявил Акт Соединения, занесен в Перечень объектов культурного наследия.

Об этом сообщили в КГГА.

Соответствующий приказ был подписан 6 июля 2023 года. Копия приказа будет направлена Министерству культуры и информационной политики Украины для внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Отмечается, что дом по улице Владимирской, 21/20 сохранил свою подлинность и является важным элементом формирования историко-архитектурного окружения Софии Киевской – памятника ЮНЕСКО. Кроме того, здание представляет собой интересный образец сочетания жилых и нежилых функций в малоэтажной застройке.

Ранее мы писали, что дом на улице Владимирской, с балкона которого Михаил Грушевский объявил Акт Соединения, хотят снести. Вместо этого планируют построить офисную 10-этажку с подземным паркингом.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 07 июля 2023
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