Работы велись незаконно: Строительство ТЦ с подземными этажами на Крещатике остановили

Строительство по улице Крещатик 23-Б остановлено, а заказчику и генподрядчику вынесены постановления по штрафам на сумму почти 5 млн грн.

Об этом сообщили в ДИАМ.

Ранее на этом месте размещался ресторан «Гималаи». В конце 90-х гг. земельный участок под павильоном был передан в пользование обществу с ограниченной ответственностью. Со временем ООО переоформили павильон в нежилое здание, получили на него право собственности, самовольно захватили еще почти 40 кв.м. соседнего участка чужой собственности, присвоили зданию адрес и получили градостроительные условия и ограничения.



Заказчики получили в ГАСИ разрешение на реконструкцию здания с надстройкой кафе, снесли здание и фактически начали возводить пятиэтажный торговый центр с тремя «техническими» подземными этажами.





При этом в 2022-2023 годах суд обязал владельцев вернуть здание к его первоначальному виду, то есть павильону и согласовать проектную документацию с объединением совладельцев многоквартирного жилого дома, к которому относятся самовольно захваченные почти 40 кв. участки.



В ходе внеплановой проверки выявлено и зафиксировано проведение строительных работ по устройству буроинъекционных свай на месте демонтированного нежилого дома и вынесены предписания об остановке подготовительных и строительных работ и устранении нарушений.

Также в рамках проверки установили, что у заказчика строительства отсутствует разрешение на проведение строительных работ на застраиваемом земельном участке, что свидетельствует о самовольном строительстве.

Теперь заказчик обязан устранить нарушения в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Ранее мы писали, что на Крещатике, 23Б реконструируют заброшенное сооружение, которое раньше было рестораном «Гималаи». Там хотят построить ТРЦ.

Фото: ДИАМ, «Эдельбург архитект»