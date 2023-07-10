Во время ремонта улицы Пирогова срезали деревья и обустроили вместо них газон

Во время ремонта улицы Пирогова коммунальщики срезали три из четырех деревьев. Вместо них обустроили газон с кустами.

Об этом сообщил киевлянин Павел Постоенко.

В настоящее время коммунальщики проводят ремонт участка от бульвара Тараса Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого. Там хотят заменить дорожное и тротуарное покрытие, изменить ОДР по устройству велодорожки и местам парковки авто. К тому же коммунальщики планируют «обновить» зеленые насаждения и заменить уличное освещение.

Также на инфощите отмечено, что «работы будут выполняться с применением современных материалов и новейших европейских технологий».

Закончить ремонт планируют в сентябре 2023 года.

Напомним, что в апреле коммунальщики во время ремонта и озеленения уже срезали два взрослых дерева на этой же улице.

Фото: Павел Постоенко