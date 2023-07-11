Владельца разрушенного имения Гавсевича в Одессе обязали оплатить штраф и восстановить дом

Владельца старинной усадьбы Гавсевича в Одессе обязали уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен и восстановить здание, которое он незаконно частично разобрал.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что ООО «УНИВЕРСАЛ ДИРЕКТ», являющееся владельцем здания, обязали до 15 августа предоставить Департаменту культуры ОВА проект полного восстановления памятника в его историческом виде. После согласования проекта компания должна провести работы согласно дедлайну.

«В случае просрочки дедлайнов Одесская ОВА обратится в суд по возвращению здания в государственную собственность и рассмотрит предложения других, более добросовестных инвесторов, способных сохранить памятник архитектуры», — отметил Кипер.

К тому же, глава Одесской ОВА уполномочил Департамент культуры ОВА проверить все памятники архитектуры города, которые городской и областной советы передали в частную собственность. Если владельцы памятников не желают их ремонтировать, здания вернут в государственную собственность и найдут для них новых инвесторов, сообщил Кипер.

Ранее мы писали, что прокуратура открыла производство из-за сноса имения Гавсевича в Одессе.

Фото: ГАСК Одессы