Во Львовской области обустроят велодорожку вдоль международной трассы

Из Львова в Жовкву через пгт Куликов построят сплошную велодорожку.
Веломаршрут соединит между собой общины Львовской МТГ – Малехова, Великих Грибовичей и Гряды, сообщили на фейсбук-странице «Львовская община. Агломерация».
«Строительство велодорожки на трассе М-09 – беспрецедентное в Украине. В проекте предусмотрено немало инноваций, которые ранее не применялись», — отметил заместитель директора департамента городской агломерации Роман Кизима.
Отмечается, что велодорожку будут строить в рамках реконструкции международной трассы М-09. Проект будет финансироваться Европейским банком реконструкции и развития.
В настоящее время ведутся переговоры, чтобы велодорожка проходила не только в Жовкву, но и в Раву-Русскую.
Фото: «Львовское общество. Агломерация», Unsplash/Markus Winkler