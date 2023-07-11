Во Львовской области обустроят велодорожку вдоль международной трассы

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Ирина Маймур
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Из Львова в Жовкву через пгт Куликов построят сплошную велодорожку.

Веломаршрут соединит между собой общины Львовской МТГ – Малехова, Великих Грибовичей и Гряды, сообщили на фейсбук-странице «Львовская община. Агломерация».

«Строительство велодорожки на трассе М-09 – беспрецедентное в Украине. В проекте предусмотрено немало инноваций, которые ранее не применялись», — отметил заместитель директора департамента городской агломерации Роман Кизима.

Отмечается, что велодорожку будут строить в рамках реконструкции международной трассы М-09. Проект будет финансироваться Европейским банком реконструкции и развития.

В настоящее время ведутся переговоры, чтобы велодорожка проходила не только в Жовкву, но и в Раву-Русскую.

Фото: «Львовское общество. Агломерация», Unsplash/Markus Winkler

Опубликовано: 11 июля 2023
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