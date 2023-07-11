В Киеве возобновили ремонт Парковой дороги, остановленный из-за полномасштабной войны

67
Ирина Маймур
share share

В Киеве возобновили ремонтные работы на Парковой дороге. Их не смогли завершить из-за полномасштабной войны.

Об этом сообщил «Киевавтодор» Печерского района.

Первую половину дороги восстановили в 2021 году, однако отремонтировать вторую не смогли из-за полномасштабного вторжения России.

В настоящее время завершились работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части к площади Андрея Первозванного. Продолжаются работы по ремонту пешеходной части.

Отмечается, что для безопасности водителей и избегания пробок ремонт происходит в ночное время.

Напомним, что в Печерском районе также обновляют Шелковичную улицу.

Фото: «Киевавтодор» Печерского района

Опубликовано: 11 июля 2023
share share
Бренд Etnodim вместе с Музеем Гончара запустили общую коллекцию вышитой одежды Бренд Etnodim вместе с Музеем Гончара запустили общую коллекцию вышитой одежды В Тернополе хотят достроить третий этаж до памятника архитектуры 18 века В Тернополе хотят достроить третий этаж до памятника архитектуры 18 века Около 70 000 зеленых насаждений оцифровали в Киеве для онлайн-карты деревьев. Около 70 000 зеленых насаждений оцифровали в Киеве для онлайн-карты деревьев. В прошлом месяце в Киеве приютили рекордное количество животных В прошлом месяце в Киеве приютили рекордное количество животных «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту в июле и августе «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту в июле и августе Львовяне создали чат-бот для оплаты штрафов за неправильную парковку и нарушение ПДД Львовяне создали чат-бот для оплаты штрафов за неправильную парковку и нарушение ПДД В Украине презентовали онлайн-карту медучреждений, где можно получить психологическую помощь В Украине презентовали онлайн-карту медучреждений, где можно получить психологическую помощь Во Львовской области обустроят велодорожку вдоль международной трассы Во Львовской области обустроят велодорожку вдоль международной трассы
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.