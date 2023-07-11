В Киеве возобновили ремонт Парковой дороги, остановленный из-за полномасштабной войны

В Киеве возобновили ремонтные работы на Парковой дороге. Их не смогли завершить из-за полномасштабной войны.

Об этом сообщил «Киевавтодор» Печерского района.

Первую половину дороги восстановили в 2021 году, однако отремонтировать вторую не смогли из-за полномасштабного вторжения России.

В настоящее время завершились работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части к площади Андрея Первозванного. Продолжаются работы по ремонту пешеходной части.

Отмечается, что для безопасности водителей и избегания пробок ремонт происходит в ночное время.

Напомним, что в Печерском районе также обновляют Шелковичную улицу.

Фото: «Киевавтодор» Печерского района