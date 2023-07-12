Смотрите, как выглядит сквер на Шулявке, который обустроили на месте МАФов

469
Ирина Маймур
share share

Возле станции метро «Шулявская» демонтировали МАФы и готовят к открытию новое общественное пространство.

Об этом сообщил гендиректор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.

Он отметил, что постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики согласовала предоставление территории статуса зеленой зоны. Поэтому Киевзеленстрой начинает работу над юридическим оформлением участка, а впоследствии и над благоустройством.

Напомним, что в мае у станции метро «Шулявская» снесли около 30 МАФов, чтобы обустроить там сквер . Его строят на средства городского бюджета.

В настоящее время капитальный ремонт еще продолжается. Коммунальщики устанавливают освещение, подключают систему полива и сажают растения.

Фото: Алексей Король

Опубликовано: 12 июля 2023
share share
Украинские дизайнеры завоевали серебро в международном конкурсе за интерьер заведения в Одессе Украинские дизайнеры завоевали серебро в международном конкурсе за интерьер заведения в Одессе Ресторан Николая Тищенко «Велюр» прекратил работу Ресторан Николая Тищенко «Велюр» прекратил работу В Буче открыли кофейню "Чорнява": в ней собирают деньги для военных В Буче открыли кофейню "Чорнява": в ней собирают деньги для военных Смотрите клип Стасик на песню «Герои умирают», посвященную Роману Ратушному Смотрите клип Стасик на песню «Герои умирают», посвященную Роману Ратушному Мультфильм «Мавка. Лесная песня» обогнал «Аватар 2» в украинском прокате Мультфильм «Мавка. Лесная песня» обогнал «Аватар 2» в украинском прокате До и после: с фасада ТЦ на Позняках демонтировали 68 незаконных рекламных вывесок До и после: с фасада ТЦ на Позняках демонтировали 68 незаконных рекламных вывесок Активисты продолжают восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице: как присоединиться Активисты продолжают восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице: как присоединиться В историческом ареале Львова построят здание с квартирами и офисами: визуализации В историческом ареале Львова построят здание с квартирами и офисами: визуализации
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.