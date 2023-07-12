Смотрите, как выглядит сквер на Шулявке, который обустроили на месте МАФов

Возле станции метро «Шулявская» демонтировали МАФы и готовят к открытию новое общественное пространство.

Об этом сообщил гендиректор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.

Он отметил, что постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики согласовала предоставление территории статуса зеленой зоны. Поэтому Киевзеленстрой начинает работу над юридическим оформлением участка, а впоследствии и над благоустройством.

Напомним, что в мае у станции метро «Шулявская» снесли около 30 МАФов, чтобы обустроить там сквер . Его строят на средства городского бюджета.

В настоящее время капитальный ремонт еще продолжается. Коммунальщики устанавливают освещение, подключают систему полива и сажают растения.

Фото: Алексей Король