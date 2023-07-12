В Ирпене демонтировали памятник советскому солдату

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Ирина Маймур
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В ирпенском микрорайоне Романовка демонтировали памятник советскому солдату.

Об этом сообщает ITV со ссылкой на начальницу отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета Евгению Антонюк.

Памятник был очень поврежден во время обстрелов. Известно, что именно возле него погибла женщина с двумя детьми и волонтер.

Монумент демонтировали, потому что через место, где он стоял, будут прокладывать новую дорогу — съезд с нового моста. Демонтаж памятника был согласован с Министерством культуры и информационной политики.

Сейчас монумент переместили на ирпинское кладбище. Согласно архивным данным под мемориалом есть братская могила. Если ее обнаружат, то остатки советских солдат эксгумируют и перезахоронят на кладбище. Если нет, монумент передадут «в какой-то из музеев, как «неживого свидетеля» войны и преступлений российской армии», сообщила Антонюк.

Фото: ITV

Опубликовано: 12 июля 2023
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