Активисты продолжают восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице: как присоединиться

В эти выходные волонтеры продолжат восстановление дачи архитектора Брадтмана в Пуще-Водице и призывают приобщиться неравнодушных горожан.

Об этом сообщает столичный активист Дмитрий Перов.

В субботу волонтеры планируют ликвидировать кустарники и отсортировать строительный мусор.

Небезразличных горожан просят подходить 15 июля в 11:00 по адресу: улица Юнкерова, 37.

Напомним, что три недели назад волонтеры начали работы по сохранению и восстановлению дачи архитектора Брадтмана . Они разобрали завалы и распределили обломки бытового мусора от невосстановимых остатков и подлежащих реставрации элементов.

Фото: Дмитрий Перов