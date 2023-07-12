Активисты продолжают восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице: как присоединиться

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Ирина Маймур
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В эти выходные волонтеры продолжат восстановление дачи архитектора Брадтмана в Пуще-Водице и призывают приобщиться неравнодушных горожан.

Об этом сообщает столичный активист Дмитрий Перов.

В субботу волонтеры планируют ликвидировать кустарники и отсортировать строительный мусор.

Небезразличных горожан просят подходить 15 июля в 11:00 по адресу: улица Юнкерова, 37.

Напомним, что три недели назад волонтеры начали работы по сохранению и восстановлению дачи архитектора Брадтмана. Они разобрали завалы и распределили обломки бытового мусора от невосстановимых остатков и подлежащих реставрации элементов.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 12 июля 2023
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