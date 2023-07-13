Александровскую больницу хотят реконструировать и построить там паркинг

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Мария Иващук
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В Киеве за счет инвесторов хотят провести реконструкцию зданий Александровской клинической больницы со строительством паркинга.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на заседании постоянно действующей комиссии по привлечению инвесторов к финансированию, реконструкции и реставрации объектов городской инфраструктуры.

Он сообщает, что комиссия приняла решение об объявлении нескольких конкурсов по привлечению инвесторов. Речь идет о строительстве заведений дошкольного образования в Шевченковском и Соломенском районах, обустройстве зон отдыха в Святошинском и Днепровском районах. А также о конкурсе по привлечению инвестора к реконструкции зданий Александровской клинической больницы со строительством паркинга.

Напомним, что, согласно Генеральному плану Киева, территория Александровской клинической больницы на улице Шелковичной, 39/1 принадлежит к Центральному историческому ареалу. Ее здания и сооружения принадлежат коммунальной собственности территориальной громады Киева.

О реконструкции КГГА сообщала еще в феврале 2022 года. Однако из-за вторжения проведение инвестиционного конкурса отложили. Примерная площадь земельного участка, на котором предполагается реализация инвестиционного проекта, составляет 0,5 га.

Также недавно стало известно, что рядом с Александровской клинической больницей планируют начать строительство 36-этажного комплекса Egoist Residence , включающего жилые и офисные помещения.

Фото: Киев от прошлого к будущему

Опубликовано: 13 июля 2023
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