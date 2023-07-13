Декоммунизация «Родины-матери»: ДИАМ выдала разрешение на замену советского герба

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) выдала разрешение на замену советского герба на монументе «Родины-матери» на герб Украины.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Проектными решениями предусматривается обустройство Тризуба на щите монумента, соответствующего изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб", - пояснили в министерстве.

Заказчик строительства – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

К работам планируют приступить в ближайшее время. Ранее сообщалось, что при идеальном сценарии декоммунизация "Родины-Матери" должна завершиться ко Дню независимости 2024 года.

Монумент «Родина-мать» построен в 1981 году. Он является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

В 2022 году в "Дії" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.