Киев выделит на безопасность и оборону города более 1,1 млрд гривен

В этом году Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы более 1,1 млрд гривен, сообщает городской голова Виталий Кличко.

Речь идет о помощи военным ВСУ, пограничникам, полиции.

Из этих средств уже профинансировали около 350 млн гривен.

В прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киев выделил из бюджета города около 850 млн гривен. Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт, говорится в сообщении мэра.