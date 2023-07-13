Киев выделит на безопасность и оборону города более 1,1 млрд гривен

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Мария Иващук
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В этом году Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы более 1,1 млрд гривен, сообщает городской голова Виталий Кличко.

Речь идет о помощи военным ВСУ, пограничникам, полиции.

Из этих средств уже профинансировали около 350 млн гривен.

В прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киев выделил из бюджета города около 850 млн гривен. Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт, говорится в сообщении мэра.

Напомним, что на строительство развязки на Оболони планируют потратить 2 млрд гривен.

Опубликовано: 13 июля 2023
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