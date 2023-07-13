В Подольском районе появится новая пешеходная аллея

В Подольском районе между проспектами Свободы и Правды появится пешеходная аллея. Ее ориентировочная площадь составит 0,99 га.

Соответствующее решение уже утвердили, сообщает Киевский городской совет.

Сначала коммунальщики проведут работы по комплексному благоустройству территории, а затем создадут там полноценную пешеходную зону.

Пешеходная зона повысит уровень безопасности горожан и будет способствовать снижению уровня шума и загрязнения воздуха, отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский.

«Аллея должна быть комфортной для передвижения и привлекательной для людей — это будет поощрением проводить больше времени на свежем воздухе», — добавил он.