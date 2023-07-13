В Подольском районе появится новая пешеходная аллея

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Ирина Маймур
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В Подольском районе между проспектами Свободы и Правды появится пешеходная аллея. Ее ориентировочная площадь составит 0,99 га.

Соответствующее решение уже утвердили, сообщает Киевский городской совет.

Сначала коммунальщики проведут работы по комплексному благоустройству территории, а затем создадут там полноценную пешеходную зону.

Пешеходная зона повысит уровень безопасности горожан и будет способствовать снижению уровня шума и загрязнения воздуха, отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский.

«Аллея должна быть комфортной для передвижения и привлекательной для людей — это будет поощрением проводить больше времени на свежем воздухе», — добавил он.

Фото: Enrique Amaya/Unslash

Опубликовано: 13 июля 2023
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