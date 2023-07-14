В Киеве оцифровали Софийский собор: зачем это нужно

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Мария Иващук
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Софийский собор оцифровали с помощью лазерного сканера, чтобы сохранить его копию в случае повреждения из-за войны.

Об этом сообщили в национальном заповеднике "София Киевская".

С начала полномасштабной войны над уникальной национальной святыней тяготеет ежедневная угроза повреждения или уничтожения, говорят в заповеднике, оцифровка является залогом сохранения памятника перед краткосрочными и долгосрочными вызовами.

Украинская команда Skeiron диджитализировала экстерьер и интерьер храма более чем в 800 позициях. Облака точек и фотографии могут использоваться для создания подробных 2D планов или 3D моделей.

Ранее мы писали, что в Киеве создают онлайн-карту деревьев. Оцифровано уже 23 тысячи насаждений.

Фото: Национальный заповедник «София Киевская»

Опубликовано: 14 июля 2023
Софія Київська
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