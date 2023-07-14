Во Львове построят комплекс с квартирами, офисами и комнатами-укрытиями

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Ирина Маймур
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Во Львове планируют построить масштабный комплекс с подземными паркингами и «израильскими» безопасными комнатами на перекрестке улиц Стрыйской и Научной.

Недавно исполком Львовского горсовета внес изменения в проект, сообщает издание «Твой город».

Комплекс получил градостроительные условия и ограничения 26 июля 2019 года. Сначала речь шла о строительстве двух апарт-отелей 64 и 44 метра высотой, спортивно-офисного центра высотой 27 метров, торгового центра 13 метров высотой и двух ресторанов высотой 14 метров. Однако в следующем году решили увеличить площадь для пространства у озера напротив парка.

Теперь один из апарт-отелей сменят на офисный центр с подземным паркингом. Другой снизят на девять метров.

К тому же, один из ресторанов решили сделать многофункциональным зданием с помещениями общественного назначения, общепитами и подземным паркингом.

Застройщик сообщил, что в офисах нового комплекса смогут работать около 2000 человек. Два здания снабдят подземными паркингами. Они будут служить укрытием.

Также на каждом этаже в каждой секции дома №1 обустроят безопасную комнату, спроектированную по нормам Израиля. Такие комнаты имеют утолщенную стену, двойную армировку и отдельные инженерные сети.

Фото: Львовский городской совет, «Небоскреб»

Опубликовано: 14 июля 2023
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