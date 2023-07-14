Во Львове построят комплекс с квартирами, офисами и комнатами-укрытиями

Во Львове планируют построить масштабный комплекс с подземными паркингами и «израильскими» безопасными комнатами на перекрестке улиц Стрыйской и Научной.
Недавно исполком Львовского горсовета внес изменения в проект, сообщает издание «Твой город».
Комплекс получил градостроительные условия и ограничения 26 июля 2019 года. Сначала речь шла о строительстве двух апарт-отелей 64 и 44 метра высотой, спортивно-офисного центра высотой 27 метров, торгового центра 13 метров высотой и двух ресторанов высотой 14 метров. Однако в следующем году решили увеличить площадь для пространства у озера напротив парка.
Теперь один из апарт-отелей сменят на офисный центр с подземным паркингом. Другой снизят на девять метров.
К тому же, один из ресторанов решили сделать многофункциональным зданием с помещениями общественного назначения, общепитами и подземным паркингом.
Застройщик сообщил, что в офисах нового комплекса смогут работать около 2000 человек. Два здания снабдят подземными паркингами. Они будут служить укрытием.
Также на каждом этаже в каждой секции дома №1 обустроят безопасную комнату, спроектированную по нормам Израиля. Такие комнаты имеют утолщенную стену, двойную армировку и отдельные инженерные сети.
Фото: Львовский городской совет, «Небоскреб»