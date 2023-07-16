Вместо части озер и экопарка: КГГА дала разрешение на строительство ЖК H20 и дороги на Осокорках

Департамент городского благоустройства 4 мая 2023 выдал разрешение на установление временного ограждения на период комплексной застройки территории объектами жилищного и социально-бытового назначения жилого массива Осокорки-Центральные в Дарницком районе.

Об этом пишет "Хмарочос".

Отмечается, что карточку выдали заказчику ООО «Контактбудсервис» и производителю работ ООО «Спецстрой-Монолит». Также была выдана контрольная карта на обустройство подъездной дороги с переездом через улицу Коллекторную. Документы действуют до 4 мая 2024г.

Ранее мы писали, что строительная компания Stolitsa Group, вероятно, приступила к строительству ЖК H2O. В настоящее время строительные работы проходят на берегу озер Тягле и Небреж, к югу от жилого массива Осокорки.

До этого, недалеко от озера Тягле и Небреж хотели построить ЖК «Патриотика на озерах». Но активисты выступили против. Экологи хотят на этом месте создать экопарк «Осокорки».

Фото: h2o.best , Дмитрий Перов