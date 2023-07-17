Во Львове восстановили исторические дубовые двери на улице Ивана Франко

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Ирина Маймур
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Во Львове отреставрировали исторические дубовые двери в доме на улице Ивана Франко, 144.

Об этом сообщает ЛКП «Бюро спадщини», которое и координировало процесс восстановления.

Дверь нуждалась в целом комплексе работ. Специалисты выровняли их конструкцию и отчистили дверь от большого количества слоев старой краски. Чтобы была видна природная структура дерева, двери не красили, а только затонировали и покрыли водостойким лаком, сообщил мастер-реставратор Игорь Вардзаль.

Также во время реставрации восстановили утраченные деревянные элементы, изготовили и установили новые защелки и остекления.

Это уже вторая аутентичная дверь, которую восстановили жильцы в этом подъезде: недавно реставраторы так же привели в порядок двери-веера, которые были в плохом состоянии.

В общей сложности реставрационные работы стоили 53 300 грн. Из этой суммы фонд оплатил 37 310 грн, а другую часть — жители, ранее подавшие заявку на участие в городской программе софинансирования.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубликовано: 17 июля 2023
Львів
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