В Чернигове восстановили поврежденную российской авиабомбой высотку

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Ирина Маймур
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В Чернигове восстановили после удара российской авиабомбы монолитную 17-этажку по улице Чорновола.

Соседнюю с ней девятиэтажную панельку снесут. Она была полностью разрушена, сообщают «Тексты».

3 марта прошлого года российский истребитель СУ-34 сбросил на один из микрорайонов Чернигова шесть 500-килограммовых авиабомб. Из-за авиаудара погибли 47 человек. 5 марта истребитель был сбит над городом с ПЗРК «Игла».

От авиаудара девятиэтажная панелька на улице Чорновола, 15 была разрушена, под завалами оказались десятки человек.

В то же время расположенное рядом с домом 17-этажка — монолитное железобетонное каркасное здание — уцелела и выстояла. Погибших в этом здании не было.

После попадания бомбы над 12-м этажом висела плита, три верхних этажа «сложились». Обратная же сторона дома и второй подъезд почти не пострадали, даже стекло не из всех окон вылетело. Владельцев уцелевших квартир не выселяли.

«Если объяснить простыми словами, то высотка построена из железа, залитого бетоном, поэтому она и выстояла. Когда разорвалась бомба, часть держательных конструкций нарушилось, но дом не упал. Потому что уцелела колонна, внешний пилон. Благодаря ему здание не рушилось дальше. Будет еще долго», — объяснил Асан Султанов, черниговский архитектор института «Интерархпроект» и автор проекта восстановления дома на Чорновола, 15А.

На восстановление многоэтажки из городского бюджета было выделено 15,8 миллиона гривен. Окончательно сдать объект должны 1 сентября.

Фото: «Тексты», ГСЧС

Опубликовано: 18 июля 2023
Чернігів
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