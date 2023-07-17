Компания Hyundai поможет восстановить аэропорт "Борисполь" после войны

Корейская компания Hyundai Engineering & Construction поможет восстановить международный аэропорт "Борисполь" после окончания войны в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Генеральный директор Международного аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский и президент и генеральный директор Hyundai Engineering & Construction Юн Йон Чжун подписали меморандум, который предусматривающий партнерство и сотрудничество между двумя сторонами в целях восстановления и развития авиационной инфраструктуры Украины.

"Мы рады подписанию меморандума с Hyundai E&C, который открывает новые возможности для развития и модернизации гражданской авиации, это сотрудничество существенно усилит развитие и восстановление не только аэропорта "Борисполь", но и всей украинской авиационной промышленности", - сказал Алексей Дубревский.

Стороны также выразили надежду на то, что обновление инфраструктуры аэропорта «Борисполь» станет важным шагом в развитии украинской авиационной отрасли и будет способствовать экономическому росту Украины.

Ранее мы писали, что воздушное пространство в Украине могут частично открыть. Для этого могут использовать аэропорт Львова.

Фото: Международный аэропорт "Борисполь"