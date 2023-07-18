Историческую памятку на Рейтарской снова начали разбирать

Несмотря на открытое уголовное производство по улице Рейтарской, 37 продолжили разбирать историческое здание.

Об этом сообщил столичный активист Дмитрий Перов.

Возле дома заметили буровую машину, а строители начали разбирать оригинальную дощатую крышу памятника с тыльной стороны.

Застройщики планируют отреставрировать фасад, а все остальное снести, чтобы расширить площади вширь, отметил Перов.

Напомним, что в апреле на улице Рейтарской под видом реставрации начали сносить «дворовые здания» исторического памятника , также имеющего охранный статус. Стараниями активистов демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел существенно повредить историческое здание.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Дмитрий Перов