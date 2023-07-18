В Броварах активисты самостоятельно заменили таблички с русскоязычными названиями на новые

Волонтеры из Броваров самостоятельно заменили старые таблички с русскоязычными названиями улиц на новые с переименованными названиями.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Карпий.

Всего волонтеры за свой счет изготовили 120 табличек. Новые указатели появятся на улицах и переулках, обделенных навигационным вниманием.

Финансирование инициативы взял на себя волонтер, руководитель благотворительного фонда «Стремление» Олег Иваненко. Бесплатные стандартизированные шаблоны для макетирования активистам предоставила организация «Агенты перемен».

Фото: Дмитрий Карпий