Вдоль проспекта Романа Шухевича повредили более 100 деревьев

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Ирина Маймур
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Неизвестные злоумышленники повредили более 100 деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Сделав отверстия сверлом, злоумышленники залили неустановленную жидкость в деревья. Многие растения уже начали засыхать.

Киевлян призывают помочь найти злоумышленников. Свидетелей экологического преступления просят звонить в КП УЗО Днепровского района по телефону 044–594–82–00 или в Государственную экологическую инспекцию Столичного округа по номеру 044–209–12–56.

Поврежденные деревья обнаружили рабочие КП УЗИ Днепровского района во время инспектирования территории. На место преступления была вызвана Государственная экологическая инспекция и Нацполиция.

Фото: Александр Возный

Опубликовано: 18 июля 2023
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