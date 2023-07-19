Шевченковская РГА строит укрытие в Закарпатье за $400 000

Шевченковская РГА заказала ремонт в детском лагере "Зачарована Долина" в селе Осий Хустского района Закарпатской области со строительством укрытия.

На это из бюджета столицы выделили $400 тысяч, сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

Проектная стоимость строительства 14 млн. грн., такая стоимость отражена в проектных расчетах. Договор на проектирование за 360 тысяч гривен уже подписан, отметил он.

Согласно данным Prozorro, в лагере будет построено укрытие на 140 человек.

“Я честно не понимаю, как можно делать укрытия за 14 млн. в Закарпатье, когда в Киеве их не хватает. Это около 14 укрытий можно отремонтировать”, – пишет Емец.