Днепровская РГА досрочно расторгла договор на закупку барабанов для укрытий

64
Мария Иващук
share share

В Киеве Днепровская РГА досрочно разорвала договор на закупку барабанов для укрытий.

Об этом сообщило Управление образования Днепровской РГА.

На сайте Prozorro говорится, что договор расторгнут с 14 июня. По данным администрации района, деньги на приобретение 306 барабанов еще не были израсходованы.

В РГА также объяснили, почему решили купить барабаны.

"Управление образования Днепровской РГА, изучив положительный опыт израильского психологического и учительского сообщества по использованию арттерапии, в частности музыки и игры на инструментах, в помощи детям, которые находятся в депрессивных состояниях, испытывают повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность, психологические травмы, поэтому и запланировало покупку инструментов (барабанов)", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепровском районе Киева для укрытия в одном из лицеев заказали электросковородку с тачскрином за 720 тысяч гривен.

Фото: Amir Yalon

Опубликовано: 16 июня 2023
share share
В затопленном доме-музее Полины Райко сохранилось только 30—40% фресок В затопленном доме-музее Полины Райко сохранилось только 30—40% фресок Alyona Alyona и Kola выпустили клип, снимаемый в Киевском планетарии Alyona Alyona и Kola выпустили клип, снимаемый в Киевском планетарии Кличко пообещал, что историческое здание на Софиевской улице получит статус памятника архитектуры Кличко пообещал, что историческое здание на Софиевской улице получит статус памятника архитектуры Застройщик хочет реконструировать историческую достопримечательность на Рейтарской и открыть там бизнес-центр Застройщик хочет реконструировать историческую достопримечательность на Рейтарской и открыть там бизнес-центр В Киеве продали ТРЦ "Магеллан", принадлежавший российскому банку В Киеве продали ТРЦ "Магеллан", принадлежавший российскому банку Воздушные силы будут извещать об угрозах ракетных атак россии в официальном Telegram-канале Воздушные силы будут извещать об угрозах ракетных атак россии в официальном Telegram-канале Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС получат денежную помощь Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС получат денежную помощь Вина с полки, кофе и выпечка: в центре Киева заработал винный бар и магазин «Льо» Вина с полки, кофе и выпечка: в центре Киева заработал винный бар и магазин «Льо»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.