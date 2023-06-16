Днепровская РГА досрочно расторгла договор на закупку барабанов для укрытий

В Киеве Днепровская РГА досрочно разорвала договор на закупку барабанов для укрытий.

Об этом сообщило Управление образования Днепровской РГА .

На сайте Prozorro говорится, что договор расторгнут с 14 июня. По данным администрации района, деньги на приобретение 306 барабанов еще не были израсходованы.

В РГА также объяснили, почему решили купить барабаны.

"Управление образования Днепровской РГА, изучив положительный опыт израильского психологического и учительского сообщества по использованию арттерапии, в частности музыки и игры на инструментах, в помощи детям, которые находятся в депрессивных состояниях, испытывают повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность, психологические травмы, поэтому и запланировало покупку инструментов (барабанов)", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепровском районе Киева для укрытия в одном из лицеев заказали электросковородку с тачскрином за 720 тысяч гривен.