Возле озера Вырлица демонтировали незаконное сооружение и обустроили на его месте клумбу.

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Ирина Маймур
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Возле озера Вырлица на улице Ревуцкого демонтировали незаконное сооружение. На ее месте коммунальщики устроили клумбу с цветами.

Об этом сообщили в Дарницкой РГА.

«Теперь на этом месте обустроена прекрасная клумба, на которой растут кусты и цветут яркие и душистые цветы», — идет речь в сообщении.

Как сообщили в РГА, незаконное сооружение было летним кафе, покрытым тентом. Там продавали алкогольные напитки и закуски для отдыхающих у озера горожан. Из-за того, что владельцы сооружения не имели разрешительной документации на установку, ее демонтировали.

Фото: Дарницкая РГА

Опубликовано: 20 июля 2023
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