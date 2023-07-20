Возле озера Вырлица демонтировали незаконное сооружение и обустроили на его месте клумбу.

Возле озера Вырлица на улице Ревуцкого демонтировали незаконное сооружение. На ее месте коммунальщики устроили клумбу с цветами.

Об этом сообщили в Дарницкой РГА.

«Теперь на этом месте обустроена прекрасная клумба, на которой растут кусты и цветут яркие и душистые цветы», — идет речь в сообщении.

Как сообщили в РГА, незаконное сооружение было летним кафе, покрытым тентом. Там продавали алкогольные напитки и закуски для отдыхающих у озера горожан. Из-за того, что владельцы сооружения не имели разрешительной документации на установку, ее демонтировали.

Фото: Дарницкая РГА