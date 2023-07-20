В Киеве первая маршрутка с валидатором проработала менее двух месяцев

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Мария Иващук
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На маршруте частного городского перевозчика №444, обслуживающего ООО "Союз-Авто", с 20 июля прекращают работу валидаторы для электронной оплаты проезда.

Фото с информированием пассажиров о завершении возможности оплаты картой опубликовал Иван Черныш в Facebook-сообществе инициативы «Пассажиры Киева».

В сообществе «Пассажиры Киева» сообщили, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА непублично разрывает договоры с единственным перевозчиком, который закупил большие автобусы и поставил электронный билет (“Союз-Авто”), и сегодня этот перевозчик решил отказаться от дальнейшего использования е-билета.

"Интересно, как можно ожидать большие автобусы и нормальную оплату проезда на частных маршрутах, если вы выжимаете единственного перевозчика, который мог и хотел это обеспечить?" – говорится в сообщении «Пассажиров Киева».

Напомним, ООО "Союз-Авто" стало первым частным перевозчиком в Киеве, который интегрировал поддержку электронного билета от городского приложения "Киев Цифровой" и в мае начал тестировать оплату через валидаторы .

Приказом от 12 февраля 2020 года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обязал всех частных перевозчиков Киева до 1 апреля установить и подключить в автобусах валидаторы для считывания е-билета, впрочем годами перевозчики отказывались устанавливать их из-за якобы слишком высокой цены.

Опубликовано: 20 июля 2023
громадський транспорт
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