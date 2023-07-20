В КГГА провалили голосование за включение пивоварни Шульца в список памятников

Департамент охраны культурного наследия КГГА провалил голосование за включение пивоварни Карла Шульца на Демеевке в Перечень памятников города Киева.

Об этом сообщил активист и соучредитель памятникоохранного хаба «Цегла» Дмитрий Перов.

Следовательно, исторический комплекс и образец промышленной архитектуры Киева конца XIX века снова оказался под угрозой уничтожения.

В феврале 2023 года пивзавод Шульца начали разбирать строители. 24 марта Киевская городская прокуратура наложила арест на исторические здания пивоварни Карла Шульца. Теперь по закону демонтировать исторические здания нельзя. Однако владельцы, вероятно, все равно готовятся снести одну из них. Ее фасад уже завесили.

На месте пивоварни планируют построить крымскотатарский культурно-образовательный центр с мечетью на 5000 человек.

Фото: Дмитрий Перов