В Киеве планируют защитить граффити Бэнкси на Майдане Незалежности: как именно

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Ирина Маймур
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В Киеве хотят защитить работы известного британского уличного художника Бенкси на Майдане Незалежности. Для этого недавно протестировали материалы для консервации граффити.

Об этом сообщает «Центр консервации предметов археологии».

Опробовали материалы работники коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии» и архитектурно-реставрационной мастерской ООО «КАРМ «АРХЕ ВИСТА».

Согласно проведенному ранее реставрационному осмотру, при консервации применят:

  • расчистка;
  • закрепление краски (защитить произведение от разрушающего действия окружающей среды);
  • закрепление структуры бетона (защитить саму плоскость, на которой размещено произведение, от разрушающего действия окружающей среды);
  • восстановление структуры бетона (крошеных мест);
  • антивандальное покрытие произведения и плоскости вокруг него (обезопасить от преднамеренного повреждения целостности).

Тестировали материалы на идентичных блоках и идентичной краске, которые использовались при создании граффити.

Ранее мы писали, что в ноябре 2022 года британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, включая Бородянку, Ирпень и Киев.

Фото: «Центр консервации предметов археологии»

Опубликовано: 20 июля 2023
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