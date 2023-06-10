В Ирпене почти разобрали дом, где было граффити Бэнкси

В Ирпене почти полностью разобрали многоэтажку, где британский уличный художник Бенкси изобразил девочку-гимнастку.

Об этом сообщила советница Бучанского городского головы Михайлина Скорик-Шкаревская.

Ранее мы писали, что в Ирпене демонтировали кусок стены разрушенной многоэтажки, где британский уличный художник Бенкси изобразил девочку-гимнастку. Кусок стены из граффити готовили к транспортировке.

Напомним, что Бэнкси присвоили звание почетного гражданина города Ирпень .

Фото: Михайлина Скорик-Шкаровская , t.me/irpin_bucha_gostomel