29 памятников архитектуры повреждены из-за ракетной атаки россии на Одессу

По предварительной информации из-за ночной российской атаки на Одессу 23 июля повреждены 25 памятников архитектуры. В частности, речь идет о зданиях XIX-XX веков.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Армия РФ атаковала ракетами исторический центр города, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Россияне повредили:

дом Чижевича;

дом Папудовой;

дом Заблудовского;

дом Гагарина;

дом Януша;

дом Ждановой;

дом Рассель дель Турко;

дом Масса;

особняк Манук-Бея;

дом Ковалевского;

дом Порро;

дом Машевского и другие.

UPD. МКИП обновило список памятников архитектуры, пострадавших от обстрела Одессы 23 июля. Это 29 памятников культурного наследия национального и местного значения. Среди них есть и те, которые находятся в пределах объекта всемирного наследия. Список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в ночь на 23 июля россияне выпустили по Одессе 19 ракет разных типов. Из-за этого разрушено не менее 44 зданий, в том числе Спасо-Преображенский собор.

Фото: Константин Либеров, Одесская ОВА, Петр Обухов