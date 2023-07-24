29 памятников архитектуры повреждены из-за ракетной атаки россии на Одессу

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Ирина Маймур
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По предварительной информации из-за ночной российской атаки на Одессу 23 июля повреждены 25 памятников архитектуры. В частности, речь идет о зданиях XIX-XX веков.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Армия РФ атаковала ракетами исторический центр города, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Россияне повредили:

  • дом Чижевича;
  • дом Папудовой;
  • дом Заблудовского;
  • дом Гагарина;
  • дом Януша;
  • дом Ждановой;
  • дом Рассель дель Турко;
  • дом Масса;
  • особняк Манук-Бея;
  • дом Ковалевского;
  • дом Порро;
  • дом Машевского и другие.

UPD. МКИП обновило список памятников архитектуры, пострадавших от обстрела Одессы 23 июля. Это 29 памятников культурного наследия национального и местного значения. Среди них есть и те, которые находятся в пределах объекта всемирного наследия. Список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в ночь на 23 июля россияне выпустили по Одессе 19 ракет разных типов. Из-за этого разрушено не менее 44 зданий, в том числе Спасо-Преображенский собор.

Фото: Константин Либеров, Одесская ОВА, Петр Обухов

Опубликовано: 24 июля 2023
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