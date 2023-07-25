КГГА увеличила максимальную высоту застройки в исторической части Подола

Департамент охраны культурного наследия КГГА увеличил максимальную высоту застройки в исторической части Подола с 15 до 27 метров, а в некоторых зонах – до 42 метров.

Об этом сообщил активист Георгий Могильный.

В том числе высоту застройки увеличили в ландшафтном памятнике «Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр».

Также в КГГА Liga.life пояснили, что строительство разрешили только в одной локации и не более 42 метров.

В департаменте добавили, что в дальнейшем возможна новая корректировка научно-проектной документации, в том числе и по максимальной высотности застройки, передает издание.

Добавим, что 27 метров – это средняя высота 9-этажного дома, а 42 метра – 14-этажного дома.

Фото: Георгий Могильный