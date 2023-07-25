В Киеве открывается еще один домик «Обед без бед», где будут раздавать бесплатные обеды

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Ирина Маймур
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Проект благотворительного фонда «Жизнелюб» «Обед без бед», в рамках которого раздают бесплатные горячие обеды нуждающимся, открывает еще одну точку в Киеве. Новый домик заработает 4 августа.

Об этом команда проекта сообщила на своей Facebook-странице.

Новый домик «Обед без бед» расположен на Отрадном по улице Героев Севастополя, 36/1.

Бесплатными горячими обедами здесь будут угощать в будни в 13:00.

Для участия в проекте «Жизнелюб» нуждается волонтеров, «которые хотят дарить жизнелюбам любовь, заботу и вкусные обеды от партнеров». Чтобы подключиться, необходимо перейти по этой ссылке.

Напомним, что это уже восьмой домик «Обед без бед» в столице.

Фото: «Жизнелюб»

Опубликовано: 25 июля 2023
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