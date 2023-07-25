В Киеве открывается еще один домик «Обед без бед», где будут раздавать бесплатные обеды

Проект благотворительного фонда «Жизнелюб» «Обед без бед», в рамках которого раздают бесплатные горячие обеды нуждающимся, открывает еще одну точку в Киеве. Новый домик заработает 4 августа.
Об этом команда проекта сообщила на своей Facebook-странице.
Новый домик «Обед без бед» расположен на Отрадном по улице Героев Севастополя, 36/1.
Бесплатными горячими обедами здесь будут угощать в будни в 13:00.
Для участия в проекте «Жизнелюб» нуждается волонтеров, «которые хотят дарить жизнелюбам любовь, заботу и вкусные обеды от партнеров». Чтобы подключиться, необходимо перейти по этой ссылке.
Напомним, что это уже восьмой домик «Обед без бед» в столице.
Фото: «Жизнелюб»