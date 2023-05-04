«Жизнелюб» разыскивает переселенцев и киевлян постарше для стажировки в украинских компаниях

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Ирина Маймур
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Фонд «Жизнелюб» ищет людей в возрасте 50 лет для участия в проекте «Неделя взрослого стажера». Речь идет о недельной или двухнедельной стажировке людей постарше в украинских компаниях из разных сфер.

Об этом сообщил фонд в соцсетях.

В этом году проект посвятили помощи в трудоустройстве не только киевлян постарше, но и переселенцев. Фонд приглашает принять участие в проекте людей в возрасте 50 лет, физически находящихся в Киеве.

Сейчас участие в «Неделе взрослого стажера» подтвердили уже почти 20 компаний. Они ждут взрослых стажеров на позиции преподавателя английского языка, маркетолога, адвоката, HR-менеджера, администратора, хостеса, бармена, менеджера по продажам, страхового агента, офис-менеджера, продавца в зоомагазин, SMMника и других.

Заполнить анкету будущего стажера необходимо по этой ссылке.

Ранее мы писали, что в Украине запустили социальный YouTube-проект с бабушками, которые учат вязанию.

Фото: «Жизнелюб»

Опубликовано: 04 мая 2023
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