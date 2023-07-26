Киевские активисты реставрируют старинные двери университета Шевченко

Активисты ОО «Настоящий Киев» начали реставрацию старинных входных дверей химического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Так, волонтеры продолжают дело погибшего на войне киеведа и гида Сергея Миронова, сообщила Елена Неустроева.

«Сергей Миронов очень любил Киев, его архитектуру и историю. Он реставрировал старинную дверь, хотя не был ни плотником, ни столяром. Работал он сам. Никакого пиара, никаких донатов просто один человек делал, что мог, чтобы сохранить маленькие островки старого Киева и не дать им утонуть в океане типичных металлопластиковых конструкций», — делится Елена.

Киевский экскурсовод и активист, автор блога «Исчезающий Киев» Сергей Миронов погиб в ноябре 2022 года под Бахмутом.

Ранее мы писали, что активисты отреставрировали исторические двери дома на Саксаганского, 112А, которые Сергей не успел сделать.

Присоединиться к волонтерам и помочь в восстановлении старинной двери химического факультета КНУ можно в Телеграмм-сообществе активистов .

Фото: Елена Неустроева, Vanishing_Kiev