Киевские активисты реставрируют старинные двери университета Шевченко

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Ирина Маймур
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Активисты ОО «Настоящий Киев» начали реставрацию старинных входных дверей химического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Так, волонтеры продолжают дело погибшего на войне киеведа и гида Сергея Миронова, сообщила Елена Неустроева.

«Сергей Миронов очень любил Киев, его архитектуру и историю. Он реставрировал старинную дверь, хотя не был ни плотником, ни столяром. Работал он сам. Никакого пиара, никаких донатов просто один человек делал, что мог, чтобы сохранить маленькие островки старого Киева и не дать им утонуть в океане типичных металлопластиковых конструкций», — делится Елена.

Киевский экскурсовод и активист, автор блога «Исчезающий Киев» Сергей Миронов погиб в ноябре 2022 года под Бахмутом.

Ранее мы писали, что активисты отреставрировали исторические двери дома на Саксаганского, 112А, которые Сергей не успел сделать.

Присоединиться к волонтерам и помочь в восстановлении старинной двери химического факультета КНУ можно в Телеграмм-сообществе активистов .

Фото: Елена Неустроева, Vanishing_Kiev

Опубликовано: 26 июля 2023
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